Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkisinde kundaklama sonucu çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Çalışmalara 1204'ü Orman Genel Müdürlüğü'nden olmak üzere toplam 4 bin 587 personel katıldı, 15 uçak ve 46 helikopter havadan ekiplere destek verdi.

Ekipler alevlerin yanı sıra sarp arazi şartları ve rüzgarla mücadele etti. Yoğun çaba, 4'üncü günde sonuç verdi.

Yangın tamamen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bölgede incelemerde bulundu. Bakan Kirişçi, yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları aynı hızla sürüyor.

4 bin 500 hektar alan yandı

Yapılan çalışmalar sonrası yangında, 4 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangından evleri zarar görenlere ilk etapta nakdi yardımda bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.