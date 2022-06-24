Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol müjdesi geldi.

Bakan Dönmez verdiği bir röportajda, "Adana'da petrol bulundu, müjdeyi yakında açıklayacağız. Adana’daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz" sözleri heyecan yarattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamasının ardından TRT Haber, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Adana'daki araştırma ve üretim sahasında idi.

Adana'daki çalışmalar iki yıldır sürüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki yıldır Adana’da petrol arama çalışmaları yürütüyor. Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ceyhan ilçesindeki aramalarda 1350 metrede petrol bulunduğu öğrenildi. Çıkarılan petrol, kalitesinin belirlenmesi için Adıyaman’a gönderildi.

Petrol kalitesinin ve rezervinin belirlenmesinin ardından, alandaki kuyu sayısının arttırılması bekleniyor. Bölgede 13 yeni kuyu açılması gündemde.

Ceyhan'ın Soysallı mahallesindeki çalışmalar, bölge halkını da sevindirdi.

Çalışmalar, 15 bin 398 hektarlık alanda yapılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adana'da 5 yıl süreyle petrol arama çalışmalarını sürdürecek. Çalışmalar 15 bin 398 hektarlık alanda yapılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Özel sektörün günlük petrol üretimi 76 bin varil. Milli sahalardaki üretimler, Türkiye'nin günlük tüketiminin yüzde 8'ini karşılıyor.