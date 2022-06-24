Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" ,ifadelerine yer verildi.