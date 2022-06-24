Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" ,ifadelerine yer verildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/y6RvX1L4HF
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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