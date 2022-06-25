Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan’da TRT Haber’in sorularını yanıtladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün Orta Asya yapılanmasına dikkati çekti.

Şentop, Türkiye’nin firari FETÖ'cülerin iadesini istemesinin hukuki hak olduğunu söyledi.

Fetullahçı terör örgütünün Orta Asya’daki yapılanmasına dikkati çekti. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeleri uyardı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Her zaman olduğu gibi bir maske kullanıyorlar o da sivil toplum örgütleri, kolejler eğitim kurumları gibi. Gerçekleşen bazı halk hareketlerinin bazı siyasi değişikliklerin FETÖ orgazniasyonları ile bağlantısıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler var, o yüzden bugün de yarın da ulusal güvenlik riski teşkil eder" diye konuştu.

Marmaris’teki orman yangınıyla mücadeleye ilişkin muhalefetten gelen tepkiler de Mustafa Şentop’un gündemindeydi.

"Sosyal medyada da ahlak kuralları geçerli olsun"



Marmaris’teki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin muhalefetin yaptığı eleştirileri de değerlendirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sosyal medya ile gerçek hayat arasında fark yok, oradaki kurallar ahlak kuralları geçerli olsun diyoruz. Tam tersi tabloyla karşı karşıyayız. Eleştirinin binbir türü vardır ama somut gerçeklere dayalı yapılır. Yalanla, karalama kampanyalarıyla siyaset yapmak siyaset değildir başka bir şeydir” ifadelerine yer verdi.