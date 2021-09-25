Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Soylu, konuşmasında, "Etrafımızdaki coğrafyaya huzuru, barışı, güveni ve kardeşliği bu büyük millet getirecektir" diyerek, "Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi" dedi.
Bakan Soylu, muhtarlara, "Muhtarlarımızın birleşik oy pusulalarıyla seçime girmesini isteyenlerdenim. Muhtarlarımızın özlük haklarında önemli iyileştirilmeler yapıldı. Afet meselesinde bizim en kıymetli paydaşımız muhtarlarımızdır" dedi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretimde aşılanma oranlarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz