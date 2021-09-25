Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uuUb2dWZ0e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2021
Son Haberler
- 14:48
- 15:00
- 14:57
- 14:52
- 14:44
Sıradaki Haber
Bakan Varank sözünü tuttu, nikah şahitliği yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz