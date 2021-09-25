Gazeteci Mustafa Uslu, Aslı Sena Çevikbaş ile hayatını birleştirdi. Kocaeli Darıca'daki nikah törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, haziran ayında İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedildi.

[Fotoğraf: AA]

Olayın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uslu'yu evinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Varank, ziyaretinde Uslu'nun nikahına katılma sözü vermişti.

"Ben kendisini ziyaret ettiğimde dedim ki 'Madem nikahın var, ben o nikaha geleceğim, şahitliğinizi yapacağım' dedim. Sözümü tutmuş oluyorum."

Bakan Varank, evlilik cüzdanını da geline teslim ederken "Mustafa bunu muhtemelen kaybedecektir. Buna en güzel sen sahip çıkacağın için sana teslim ediyoruz" dedi.