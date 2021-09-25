Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'te. https://t.co/InRceLvkjP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2021

Erdoğan, festival alanında öğrencilerle birlikte, Türk savunma sanayiinin gururu olan hava araçlarının "Milli Kanatlar" hava gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, etkinlikte yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. TEKNOFEST'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gururu yaşatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile T3 Vakfı'na ve paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Atalarımız, "Er giden işine, geç giden boşuna" diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, erkenden işine koyulan, kendini işine adayan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor.https://t.co/4XzWZhpJx6 pic.twitter.com/kl0Vz8pppA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2021

Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine, bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene TEKNOFEST Teknoloji Yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla, roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel robotlara, biyoteknolojiden çevreye kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus, ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmasıdır.

"Burada Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var"

Burada sergilenen her proje, okulu, öğretmeni, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

"Birileri gençlerimizi tanımak yerine harflerle kategorilere ayırıyor"

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine, sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine, gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine, siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Varsın Akıncı'nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, Gökbey'in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG'un bataryasının yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir"

Bugün burada ülkemizi güvenle, huzurla teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Daha önemlisi gençlerimizin yaşadığı tutkuyu paylaşan mühendis, araştırmacı, girişimci ağabey ve ablaları görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabb'ime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum. TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların eşsiz bir teknoloji ziyafeti var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. https://t.co/4XzWZhpJx6 pic.twitter.com/ERAc65YzQT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2021

"TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak"

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, Atak helikopterleri, paraşüt timleri, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 gibi göz bebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Tabii bu sene gökyüzündeki bu bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada medarıiftiharı olan AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan Türkiye'nin otomobili TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Artık zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerini yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepinizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor. Hatırlayın 5 yıl önceki hain darbe girişiminde havalanan uçaklar ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözüm ona bizi korkutmak için bu alanın üstünde uçuyorlardı. Hamdolsun bugün aynı alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız hava araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bazılarımız maalesef bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla, teessürle hatırlıyor olabilir. Ancak, bizim evlatlarımız bu sesleri festivalle, coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaklardır.

"Gençlerimizin sadece savunma sanayi alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz"

İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz. Hamdolsun gerek gençlerimizin ilgisi ve milletimizin teveccühü gerekse rakamlar bu hedefe kesinlikle rahatlıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor. 2018 yılında TEKNOFEST yolculuğu başladığında 14 teknoloji yarışması ve 20 bin başvuru vardı. 2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken, bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Yine 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül, 2 milyon liralık da maddi destek sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel sektörümüz de sağ olsunlar Ar-Ge ve inovasyon deyince katkılarını hiçbir zaman esirgemiyor. TEKNOFEST'in ilk sene 28 olan paydaş sayısı, bu yıl 74'e çıkmak suretiyle festivalin nüfuz ettiği alanı daha da genişletti. Tabii paydaşların ve desteklerin sayısı arttıkça gençlerimize daha çeşitli alanlarda daha fazla yarışma sunabilme imkanı buluyoruz. Gençlerimizin sadece savunma sanayi alanındaki işlere değil, dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST’i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan’dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. https://t.co/4XzWZhpJx6 pic.twitter.com/RriuvchvsP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2021

"TEKNOFEST şimdiden dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı"

Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenlenleniyor. TEKNOFEST çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgede ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı.

"Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz"

İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. TEKONFEST'i öyle önemli, öyle etkili, öyle küresel bir marka haline getirelim ki dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum.

"Deneyap projelerini 81 ilimizin tamamına ulaştıracağız"

Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor. 19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz. 2003'te, binde 5 dahi olmayan Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını ilk kez yüzde birin üzerine çıkardık. Elbette bu rakamların tamamı tek başına bir başarı hikayesidir. Ancak beklediğimiz hedeflere ulaşmak için asla yeterli değildir. Çünkü biz bugün özellikle kurtarmak için değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz. Bunun yolu da öncelikle nitelikli bir insan kaynağına sahip olmaktan, insana yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bu insanlar karşımda, bu gençler karşımda. Bu amaçla gerek Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bir çok çalışma başlattık. Halihazırda 66 ilde bulunan Dene Yap Teknoloji Atölyelerini, 2023 yılına kadar 81 ilin tamamına yaygınlaştıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halihazırda 66 ilimizde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ni 2023 yılına kadar 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırıyoruz. https://t.co/4XzWZh88Fy pic.twitter.com/Y2S8cOGKMP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2021

"Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik kendi halkına ve ülkesine son derece kaba ve küstahdırlar"

Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi, milletin gözü yerine başkalarının gözünden gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar, ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar, Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak, bunlara rağmen başardığımızı da sizler biliyorsunuz.

Size 'Yapamazsınız, başaramazsınız.' diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin. Kendi başarısızlıklarına sizi ortak etmelerine kesinlikle rıza göstermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin. Sizler, bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz.

Biz sizlere inanıyoruz. Biz, sizleri seviyoruz. Sizler, daha 21 yaşındayken çağ açıp çağ kapatan dahi Türk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarısınız. Sizler, 'Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz.' diyen Nuri Demirağların evlatlarısınız. Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigillerin mirasçılarısınız. Büyük ve güçlü Türkiye, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Hep söylediğim gibi kader gayrete aşıktır; bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç, sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizden bugün TEKNOFEST'te bizlere eşlik eden Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum.

Sizlere baktığımda gözlerinizdeki ışığı, kalbinizdeki ateşi görebiliyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye gitmek, ülkemizin kodlarına işlenmiştir. Sizlerle yol yürümekten büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum.