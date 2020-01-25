Bakan Soylu: Enkazdan 4 ses duyduk, 1'i kurtuldu 3'ü için çalışıyoruz
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina ile ilgili, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekipler arama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.
Bakan Soylu, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 11:18