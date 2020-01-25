Cumhurbaşkanlığı: Yardımlar için '0 312 258 23 23' numaralı telefonu arayın
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığından, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için "0 312 258 23 23" numaralı telefonun aranması istendi.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Afet Müdeahale Planı çerçevesinde, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yapacakları yardımların AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerektiği hatırlatıldı.
Bu çerçevede, yardımların 0 312 258 23 23 numaralı telefon aranarak ulaştırılması istendi.