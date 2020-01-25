İletişim Başkanlığından Elazığ'daki depremle ilgili yapılan açıklamada, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşların emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri aldığı ve gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyaya da önemli sorumluluklar düştüğü ifade edildi.

Bu sorumluluklar kapsamında, depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulması gerektiği, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılması gerektiği belirtildi.

"Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir"

Bölgede bulunan bakanlar ve resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması, sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, medyanın üzerine düşen sorumluluklar şöyle sıralandı:

-Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.

-Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşmamalıdır.

-Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır.

-Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir.

-Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.

-Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır.