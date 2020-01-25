Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekipler arama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.

Bakan Soylu, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

Hatun teyze enkazdan böyle kurtarıldı

Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 40 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı.