Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar satır başları şöyle:

Dünyada hiçbir ülke üst üste böyle 5 yaşanan depremin altından kalkabilecek kabiliyette değildir.

Ebetteki ulusal noktada ülkemizin içerisinde herkes büyük bir gayret destek içerisindedir.

Bir yıllık süreç içerisinde çadırlar konteynerler kalıcı konutlar olarak üç sürecimiz var.

Hem konteyner şehirlerin hazırlanması, alt yapı konusunda nasıl daha hızlı olunur konusunda planlamayı hep beraber gerçekleştirdik.

Artı sağlık beslenme barınma dahil vatandaşımızın yanında olmak için nasıl bir süreç izleyeceğiz beraber değerlendirdik.

Bir takım dedikodular olacak bunları yapacaklar. Biz hep beraber işimizi yapmakla uğraşıyoruz.

Adıyamanlı hemşerilerimize şunu söylemek isterim biz hep felaketlerde orada olduk. İşimizi yapmadan çıkmadık.

Biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair güçlü bir şekilde ayakta tutmak zorundayız.

Hayatımızda hep beraber ilkleri görüyoruz. Bir yerde 10 bin hemşerimizin kardeşimizin aynı mezarlıkta defnedildi.

Bunu bundan 30 yıl sonra bir dedenin torununa anlattığında o çocukta da büyük bir travma yaşatacağını unutmamak lazım.

Burada Türkiye’nin bir çok yerinden insanlar var. Adıyaman’a karşı deprem bölgesine karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu hep beraber yerine getireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...