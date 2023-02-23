Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ticaret Bakanlığı'na, afet dönemlerinde perakende ticaretteki taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi
Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanan taksit sınırlamalarını, afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin taksit sürelerini düzenleyen "Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine ekleme yapıldı.
Buna göre, Bakanlık, bu maddede yer alan sınırlamaları afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete Doğal Afet
Son Haberler
- 11:35
- 11:31
- 11:29
- 11:27
- 11:16
Sıradaki Haber
Depreme karşı güvenli binanın formülü ne?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz