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Bakan Soylu: 2019'da 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi30 Kasım 2019 Cumartesi 10:19 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 10:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'da 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi. Bin 387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlendi ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." diye konuştu.
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