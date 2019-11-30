Ergene Projesi Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden biri. Ergene nehrindeki kirliliği azaltmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üç bakanlık bu projeyi birlikte yürütüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da projeyi yerinde inceledi. Varank, incelemelerinin ardından basın mensuplarına bilgi verdi.

"Amaç Ergene nehrindeki kirliliği azaltmak"

Varank, proje kapsamında atık suların derin deşarjı için kullanılan tünellerden birisini ziyaret etti, projenin önemini anlattı:

"Ergene Projesi, Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu projeyi yürütüyoruz.''

"Arıtılmış sular Marmara Denizi'nin 4-5 km derinliğine pompalanacak"

Ergene Projesi'nin işleyişi hakkında bilgi de veren Varank, "Şimdi buradaki sanayi kuruluşlarımız bu suları arıttıktan sonra derin deşarj tünelleriyle Marmara Denizin 4-5 km dibine bu suları pompalamış olacağız.'' dedi.

"Yerli ve milli bir teknolojinin kullanılması gurur verici"

Tünel inşaatında kullanılan yerli ve milli teknolojiye de dikkat çeken Bakan Varank, "Yerli ve milli olarak birkaç ülkenin üretebildiği bir teknolojinin burada kullanılması hepimizi mutlu ve gururlu bir hale getirdi." diye konuştu.

Varank, sürdürülebilir kalkınma, yatırımlar kadar çevrenin korunmasının önemini vurguladı.

Yerli tünel açma makinesi günde ortalama 20 metre kazabiliyor

Türkiye'yi dünyada tünel açma makinesi üreten sekizinci ülke konumuna getiren E-Berk, ilk tünel açma makinası "Anadolu"yu 2017'de üretti.

TÜBİTAK desteğiyle üretilen tünel açma makinası "Lale" ise 18 Eylül'de banttan indirilerek, 12 Kasım'da kazı çalışmalarında kullanılmaya başladı. Söz konusu makinayla yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki tünelin bu zamana kadar 100 metresi açıldı.

Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin bilgi ve birikimiyle geliştirilen tünel açma makinası, günlük ortalama 20 metre kazı yapabiliyor.

Yaklaşık 12 bin parçadan oluşan, 60 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki tünel açma makinesi, Ergene Derin Deşarjlı Atık Su İletim Tünel Projesi kapsamında toplam 2 bin 500 metrelik kazı gerçekleştirecek. Söz konusu tünel açma makinesiyle yaklaşık 30 milyon liralık iş bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA