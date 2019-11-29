Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’umuzu sanatın her dalıyla taçlandıran sanatçılarımız başımızın tacıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir