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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü29 Kasım 2019 Cuma 22:00 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 22:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: nato Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg