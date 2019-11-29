Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun, Çin'den konukları vardı.

Çavuşoğlu, İnsan Hakları Geliştirme Vakfı Başkanı Huang Mengfu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Hakan Çavuşoğlu, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak uluslararası raporları gündeme getirdi.

Çavuşoğlu, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde son dönemlerde özellikle hem basına hem birtakım kurum ve kuruluşlara bazı raporlar yansıdı. Raporlar muvacehesinde yaşananlarla ilgili olarak da özellikle sizlerden bu konuda bilgi alma, müzakere etme fırsatını bulduğumuz için son derece memnunuz." dedi.

Çinli konuğundan insan hakları konusunda şeffaf olmalarını isteyen Çavuşoğlu, "Uluslararası kuruluşlar Doğu Türkistan'a rahatlıkla gidebilmeli. Bu konuda Türkiye ile iş birliğine de açık olunmalı" dedi.

Kaynak: TRT Haber