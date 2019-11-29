Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki provokasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gazetecilerin sorularını cevapladı. pic.twitter.com/dlixlvP5rp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2019

"Bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz"

Olayın asla kabul edilemeyeceğini belirten Bakan Gül şunları söyledi:

"Bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz. 26 Kasım tarihi itibarıyla da olay gerçekleştikten sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır. Kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır, bu işi yapan ya da yaptıranların kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir."

"O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılmış yazıdır"

Kişi ya da kişilerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezanın verileceğinin altını çizen Gül şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet güçlerimiz bunu tespit ettiğinde hukuk bunun cezasını verecektir. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılmış yazıdır. Çünkü Türkiye 82 milyon hepimizin evidir ve o hanenin içinde Alevi, Kürt, Sünni, zengin, fakir fark etmez herkesin hukuku, hukuk devleti olan bu ülkeye emanettir."

Kaynak: TRT Haber

