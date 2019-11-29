Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu’nda ressam Selahattin Kara’nın ‘Sanat ve Yaşamın İzinde’ isimli retrospektif sergisinin açılış törenine katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatın ve sanatçın önemine değinerek, sanatsal çalışmalardan dolayı Zeytinburnu Belediyesine teşekkür etti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

[Fotoğraf: İHA]

'Zeytinburnu şehrin güzide ilçelerinden biri haline geldi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştürmesiyle gönlümüzde müstesna bir yer edinen Selahattin Kara’ya ülkemiz kültürüne yaptığı katkılar için şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Zeytinburnu İstanbul’un ikinci dünya savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıkmış bir yerdir. Bu sürecin tüm sancılarını sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline gelmiştir” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“İstanbul’umuzu sanatın her dalıyla taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır”

Sanatın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açılışı yapmakta olduğumuz sergi, Zeytinburnu’nun yeni ve aydınlık yüzünün bir işaretidir. Tüm ilçeleriyle İstanbul’umuzun sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce, kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine sokaklara kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi, bir şehir varsa o resim bir başka anlam kazanır” diye konuştu.

Erdoğan'a "Sanat ve Yaşamın İzinde" tablosu hediye edildi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Selahattin Kara'nın "Sanat ve Yaşamın İzinde" adlı tablosunu hediye etti.

Erdoğan, katılımcılarla birlikte kurdeleyi keserken sandalyede oturan yazar Doğan Hızlan'ı yanına davet etti. Erdoğan, Hızlan'ın da katılımıyla kurdeleyi kesti.

Etkinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı milletvekilleri de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, etkinlik sonrası sergiyi gezerken dışarıda kendisini bekleyen bir grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Bir süre Kazlıçeşme Kültür Merkezinden kalan Erdoğan, ayrılırken vatandaşları selamladı.

Erdoğan‘dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma töreninin ardından İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına gitti.

[Fotoğraf: AA]

Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, Lojistik Destek Taburunda tezkeresine 10 gün kalan bir askere de kalemini hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: İHA, AA