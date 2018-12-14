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Bakan Soylu: 15 Aralık itibarıyla kış operasyonlarını başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. 15 Aralık itibarıyla kış operasyonlarını başlatıyoruz." dedi.

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Bakan Soylu: 15 Aralık itibarıyla kış operasyonlarını başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Fırat'ın doğusu da batısı da neresiyse bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz, bitireceğiz. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz." dedi.

Tunceli'de devam terör operasyonuna yönelik de bilgi veren Bakan Soylu, komandoların, 6 teröristi mağarada sıkıştırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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