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Gündem
AA 06.12.2024 16:32

Bakan Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir" dedi.

Bakan Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltti
Türkiye, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltti

"Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir" ifadesini kullanan Şimşek, şunları kaydetti:

"TIMSS sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi. Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz."

Türkiye'nin fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranı arttı
Türkiye'nin fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranı arttı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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