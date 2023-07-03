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Gündem
TRT Haber 03.07.2023 20:41

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımız BAE’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımız BAE’yi ziyaret edecek

Bakan Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bayram öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptıkları Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin verimli geçtiğini ifade eden Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi.

Şimşek, bayram boyunca iki ülke heyetlerinin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye bir heyetin geleceğini de ifade etti.

Bakan Şimşek, iki ülke heyetleri arasındaki çalışmalar somutlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini de açıkladı.

Söz konusu ziyaretin ise 11-12 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı.

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BAE Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
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