Memur zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Çarşamba günü enflasyon oranı netleşmiş olacak. Biz de memur ve emekliye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz Çarşamba günü enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.https://t.co/46j3WW9w5n pic.twitter.com/PqhobCwklY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023