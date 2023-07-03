Parçalı Bulutlu 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.07.2023 19:28

Memur zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Memur zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. 

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Çarşamba günü enflasyon oranı netleşmiş olacak. Biz de memur ve emekliye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. 


ETİKETLER
Son Dakika Memur Emekli
Sıradaki Haber
CHP'de yeni atama: Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
Saman balyası yüklü kamyon tehlike saçtı
20:30
BM İsrail'in Cenin saldırısını kınamaktan kaçındı
20:32
Samsun’da zincirleme kaza: 8 yaralı
20:27
Bolu'da 5 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği yakaladı: 5 gözaltı
20:24
İzmir'de yalıtım malzemeleri fabrikasının bahçesinde yangın çıktı
19:53
Wagner’in kurucusu, Rus yönetimine karşı isyanın amacına ulaştığını savundu
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
FOTO FOKUS
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ