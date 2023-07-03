Memur zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Çarşamba günü enflasyon oranı netleşmiş olacak. Biz de memur ve emekliye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.