Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bayram döneminde depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik.

Kabine üyelerimizden milletvekillerimize pek çok arkadaşımız deprem bölgesindeydi. Böylece yalnız olmadıklarını bir kez daha depremzede kardeşlerimize hissettirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/yHzGhwfuMg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023

"Ana gündemimiz deprem bölgesidir"

11 vilayetimizin tamamında ihya çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ öncü rol oynuyor. Yeni deprem konutlarının temelleri atılırken inşasına başlanan binalar hızla yükseliyor. Ekim kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk 1 sene içinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin evi teslim edeceğiz

Başkaları ne yaparsa yapsın bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir. Durmadan dinlenmeden çalışacağız.

Oyların rengine ve siyasi tercihine bakmadan deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Milletimizin muhalefete 31 mart 2024 seçiminde de geçit vermeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram döneminde depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Ekim-Kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir.https://t.co/46j3WWa3UV pic.twitter.com/Gy7fVZufI8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023

"İstanbul havalimanı Avrupanın en yoğun hava limanı seçildi"

1915 Çanakkale köprüsü ile boğaz geçiş süresini 6 dakikaya düşürdük.

İstanbul havalimanına günde ortalama 1517 araç iniş kalkış yaparak, ortalama 238 bin yolcu kullandı. İstanbul havalimanı Avrupanın en yoğun hava limanı seçildi.

"Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşen tek ülke Türkiye"

Ülkemiz krizilerin çözümünde dengeli ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor.

Türkiye'ye baskı aracı olarak muhalefeti kullanmaya çalışanlara karşı dik durduk.

Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşen ve çözüm önerileri üreten tek ülke Türkiye.

"Bu nefret suçunun polis kontrolünde işlenmesi çok vahim"

İsveç'te Kur'anı-ı Kerim'e yönelik saldırıların hiç bir insani temelle bağdaşması mümkün değil. Bu nefret suçunun polis kontrolünde işlenmesi çok vahim.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı münferit bir olay olarak göremeyiz. Hepimizi öfkelendirdi. Bunlar İslam düşmanlığının yeni tezahürüdür.

Bu alçak saldırı nefret suçudur, İslam düşmanlığıdır.

[İsveç’te Kur’an-ı Kerim provokasyonu]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar İslam düşmanlığından beslenen nefret suçlarıdır, polis korumasında işlenebilmesi çok daha vahimdir. Bu saldırıları İslam düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri olarak görüyoruz.https://t.co/46j3WW9w5n pic.twitter.com/q7WIqmkOYa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023

"Fransa'da başlayarak yayılan olayların kökeninde sömürgecilik var"

Fransa'da başlayarak yayılan olayların kökeninde sömürgeci zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır.

Fransa'daki sosyal patlamadan otoritelerin ders çıkarmaları gerekir, bize hak hukuk dersi verenlerin bugün derin bir sessizliğe bürünmesi manidardır.

Fransa'da yaşanan son olaylar daha fazla kan dökülmeden bitmeli.

Fransa'daki hadiselerin şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bitmesini diliyoruz, olayların müslümanlara yönelik yeni bir baskı aracına yol açmasından kaygı duyuyoruz.

Teröre destek vererek, teröre alan açarak, sokakları, caddeleri, teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını muhataplarımız idrak etmeli.

[Fransa’daki olaylar]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan bir an önce sona ermesini diliyoruz.https://t.co/46j3WW9w5n pic.twitter.com/jrBw5DU0mT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023

"Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Toplumuzumu hayat pahalılığının etkilerinden korumaya çalışıyoruz.

Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyoruz.

Temmuzda yenilenecek kira fiyatları da bu sınıra göre yapılacak.

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında aç gözlülükten kaynaklanan artışların üzerine gideceğiz, fırsatçılara göz yummayacağız.

Araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu da yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek.https://t.co/46j3WWa3UV pic.twitter.com/QpnhXITi4F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023

"Çarşamba günü memur maaşlarına yapılacak zam belli olacak"

Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili süreci başlatıyoruz.

Çarşamba günü enflasyon oranı belli olduktan sonra memur maaş zammını açıklayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Temmuz Çarşamba günü enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.https://t.co/46j3WW9w5n pic.twitter.com/PqhobCwklY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023

"Yangınlara müdahale kapasitemizi güçlendirdik"

Yaz mevsimiyle artan yangın tehdidine karşı yangınlara müdahale kapasitemizi güçlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsimiyle birlikte artan yangın tehdidine karşı yangınlara müdahale kapasitemizi bu sene daha da güçlendirdik. Tüm vatandaşlarımızı yeşil vatanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.https://t.co/46j3WW9w5n pic.twitter.com/tilTqBovc8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2023



