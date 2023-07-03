Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından saat 15.20'de toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler, memur ve emeklinin zam oranı, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının da masaya yatırılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.