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Gündem
TRT Haber 03.07.2023 15:28

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından  saat 15.20'de toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kabine toplantısı sona erdi

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler, memur ve emeklinin zam oranı, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının da masaya yatırılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor. 

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