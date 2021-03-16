Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 65'inci oturumu, video konferans yoluyla yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıya bir video mesaj gönderdi.

"Dengeli güç paylaşımı demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır"

Kadınların siyasi, ekonomik ve kamusal hayata eşit erişimini ve aktif katılımını sağlamadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağına işaret eden Bakan Selçuk, ''Kadınlar ve erkekler arasında dengeli güç paylaşımı demokrasinin de güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, 2000 yılının başlarında kadınların inançları ve kıyafetleri nedeniyle kamusal yaşamdan dışlandığını da anlattı. Bu antidemokratik uygulamalara son vermek için yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Kadın milletvekili sayısı 2018'de 104'e yükseldi"

Selçuk, Türkiye'de özellikle son 20yılda kadınların statüsünün hayatın her alanında istikrarlı şekilde geliştiğini belirterek, siyasette 2002'de 24 olan kadın milletvekili sayısının 2018'de 104'e ulaştığını söyledi.

Bakan Selçuk, kadınların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tüm yönetim kademelerine yansıtılmasının önemine değindi.

''Bugün Türkiye'de sosyal hizmet uzmanlarının yüzde 63'ü, sağlık çalışanlarının yüzde 56'sı ve doktorların yüzde 44'ü kadındır. Pandemi sırasında özverili çalışmalarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunmak isterim. Ayrıca akademisyenlerin yarıdan fazlası avukat ve mimarların yüzde 46'sı, kamu görevlilerinin yüzde 40'ı ve büyükelçilerin yüzde 25'i kadındır.''

"Eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Kadınların karşılaştığı zorluklardan birinin iş ve aile yaşamı dengesini sağlamak olduğuna işaret eden Selçuk, aile dostu çalışma koşullarının yaygınlaştırılmasının, kadınların iş gücü piyasasına katılma isteklerini artıracağı için kanun ve yönetmeliklerin de buna uygun olarak değiştirildiğini aktardı.

Bakan Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Kadınlarımızın ve kızlarımızın hak ettiği eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kadınlar sonsuza dek ailelerimizin temeli ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olacağından, zorlukların hiçbiri kadınları desteklemek ve cesaretlendirmek için özverili çalışmalarımızı sürdürmemizi engellemeyecektir.''