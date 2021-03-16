Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Güncel vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıkladı.
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.
İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün. pic.twitter.com/8RYfnGSIJB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021
En fazla COVID-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
En az COVID-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
Bakan Koca, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." dedi.
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