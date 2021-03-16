Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aranın ardından 25 Ocak'ta yeniden masaya oturdu,

iki ülke heyetleri, 2 gün sürecek istişari görüşmelerin yeni turu için bugün Atina'da buluşacak.

Görüşmelerde hedef, Ege ve Akdeniz'de gerilimin azaltılması...

Ancak Atina, gerilimi artırıcı söylem ve uygulamalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi, enerji alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'ye şikayet ettiği haberleri Yunan basınında yer aldı.

"Yunanistan gerginliği artırıyor"

Ankara, Atina'nın iyi komşuluk ilişkilerine engel olduğu görüşünde.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın silahlanma ve tatbikatları bir tehdit unsuru olarak kullanma çabasında olduğuna dikkat çekti, uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

"Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin, hem bölge, hem kendileri, hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım."

