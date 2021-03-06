Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gazisi kadınları Bakanlıkta misafir ettiğini belirtti.

Toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşan Bakan Selçuk, "Söz konusu vatan olunca, geçmişten günümüze kadınlarımız her daim en ön saflarda yer aldılar. 15 Temmuz gazisi kadınlarımızı Bakanlığımızda misafir ettik. Vatana canını siper eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.