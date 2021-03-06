Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu vatan olduğu zaman kadınların her zaman ön safta yer aldıklarını vurguladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gazisi kadınları Bakanlıkta misafir ettiğini belirtti.
Toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşan Bakan Selçuk, "Söz konusu vatan olunca, geçmişten günümüze kadınlarımız her daim en ön saflarda yer aldılar. 15 Temmuz gazisi kadınlarımızı Bakanlığımızda misafir ettik. Vatana canını siper eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Söz konusu vatan olunca, geçmişten günümüze kadınlarımız her daim en ön saflarda yer aldılar.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 6, 2021
15 Temmuz gazisi kadınlarımızı bakanlığımızda misafir ettik.
Vatana canını siper eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/ueQvjGrGIU
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk
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