Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç güvenlik operasyonlarında 78 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını duyurdu.
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Etiketler: Terörle Mücadele
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