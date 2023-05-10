Bakan Özer TRT Haber'de konuştu: 2023'ün sonuna kadar tüm köy okullarını açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da TRT Haber'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

81 ilin sorunlarını çözmeye çalışırken bu seçim süreci farklı bir deneyim oldu bizim için. Bir aydır Ordu'da vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz. Benim için milletvekilliği seçimi olduğundan ilk deneyim. Vatandaşın kronik problemlerini çözebilmek, eğitim ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçlarını çözebilmek çok ayrı bir deneyim ve güzellik. 1 ay içerisinde uzun yıllar bekleyen birçok problem çözüldü. 14 Mayıs'a kadar söz verdiğim her şeyi büyük oranda çözeceğim.

"Serbest bölgeyle ilgili çok önemli bir müjdeyi yakında paylaşacağız"

Fatsa Çevre Yolu kronik olan bir yoldu. Bölge için de kritik bir projeydi. Bu proje yatırım programında değildi. Hemen yatırım programına aldık. Yakında da Ordu için hem fındık hem de sanayi için serbest bölgeyle ilgili çok önemli bir müjdeyi paylaşacağız. Problemleri çok yakından görme imkanımız oldu. İnanıyorum ki Ordu 14 Mayıs'tan sonra güçlenerek yoluna devam edecek.

Kılıçdaroğlu'nun "3,5 milyon çocuk eğitimin dışında" iddiası

Ben dinlerken hayretler içerisinde kaldım. Yalan söyleyebilirsiniz ama bu kadar büyük yalan olmaz. 2000'li yıllara baktığımız zaman Türkiye'nin eğitimdeki karnesi çok kötü. Okullaşma oranları faciadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye büyük bir eğitim seferberliği yaptı. 300 binler olan meslek lisesi sayısı 800 binlere çıktı. Herkesin eğitime erişebilmesi için okullar yapıldı. Başörtüsü yasakları vardı. Bu travmaları, hikayeleri unuttuk. Başörtüsü yasakları bu dönemde kaldırıldı. Milyonklarca öğrencinin hayallerini yıkan katsayı uygulaması bu dönemde kaldırıldı. Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez okullaşma oranları yüzde 99'un üzerine çıktı,okul dışı 3,5 milyon öğrenci yok. Devasa yatırım yapan lidere ve teşviklere teşekkür edilir ama biz devasa bir yalanla karşı karşıyayız. Bu kadar yatırım yapan en büyük saygısızlık. Emeğe saygısı olmayanın hiçbir şeye saygısı olmaz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez okullaşma oranları yüzde 99'un üzerine çıktı.https://t.co/s93NAhHtbV pic.twitter.com/D2dsziD5zK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2023

"5 milyon öğrencimize her gün sıcak yemek veriyoruz"

Eğitim sistemi 17 kez değişti. Siz ne öneriyorsunuz? Biz liseyi 3 yıla indireceğiz diyorsunuz. E siz de değiştiriyorsunuz. Söyledikleriyle tutarlı değiller. Son 20 yıldaki en büyük katkı bu milletin evlatlarına sosyal politikalar uygulamasıdır. Şu anda okul öncesinden lise sona kadar 19 milyon öğrencinin tamamı okula başladığı zaman kitapları masasında oluyor. Yardımcı kaynak problemini çözdük, kaynakları ücretsiz olarak dağıttık. Taşımalı eğitimde öğrencilere ücretsiz ulaşım ve yemek verildi. 5 milyon öğrencimize her gün sıcak yemek veriyoruz. İmkanı olmayan öğrencilerimize burs desteği, şartlı eğitim yardımı bunların tamamı 520 milyar TL.

"2023'ün sonuna kadar tüm köy okullarını açacağız"

Türkiye'deki muhalefette yapılanları takdir etme yok. 2022 yılında köy okulunun tamamını hayat geçirme hedefimizi aştık. Her köy okulunun içerisine halk eğitim merkezi koyduk. Şu an itibarıyla 3 bin 155 köy okulunu hayata geçirdik. 2023'ün sonuna kadar tüm köy okullarını açacağız. Vatandaşlar köy okullarının açıldığını zaten görüyor. 6 bin 700 anaokulu kapasitesini vatandaşımızın hizmetine sunduk. 5 yaş okullaşma oranı yüzde 99. Türkiye'de artık okullaşmayla ilgili bir sorun kalmadı. Tarım liseleriyle dünya gıda krizine hazırlık için AR-GE çalışmaları da yapıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Şu an itibarıyla 3 bin 155 köy okulunu hayata geçirdik. 2023 yılının sonuna kadar tüm köy okullarını açacağız.https://t.co/s93NAhI11t pic.twitter.com/yQQJv0oAQl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2023

"Sektörün tüm temsilcilerini mesleki eğitim süreçlerine dahil ettik"

Mesleki eğitim ihtiyaç duyulan dinamik bir eğitim inşası gerçekleştirmek. Sektörün tüm temsilcilerini mesleki eğitim süreçlerine dahil ettik. Müfredat birlikte güncelleniyor ve planlanıyor. Mesleki eğitim bir anda Türkiye'de çökmedi. Katsayı uygulaması gibi ucube uygulamayla oldu. Bunun failleri de bugün timsah gözyaşlarıyla projeler yapıyorlar. İstihdam garantili bir şekilde öğrencilerin mesleki eğitime yöneldiğini gördük. Mesleki eğitim farklı bir evreye girdi. Bu durum 28 Şubat öncesinin hamlesini tersine çevrildiğini gösterdi. Her geçen gün de liselere talep artıyor.

"Dünyanın büyük bir sorunu olan çıraklık-kalfalık problemi Türkiye'de çözüldü"

COVID-19 döneminde birçok ülke paraları olmasına rağmen baskıya ulaşamadılar. Bir anda meslek liselerinin yönünü buraya çevirdik. İhtiyaca göre bu alana çevrildi. Mesleki liselerimizde solunum, maske makinesi gibi birçok üretim gerçekleştirildi. Dünyanın büyük bir sorunu olan çıraklık-kalfalık problemi Türkiye'de çözülmüş oldu. Genç işsizliğe de büyük bir katkı sağlamış oldu.

'Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin telafi programları için her türlü desteği sağlayacağız'

Deprem bölgesinde ilk önceliğimiz öğrencilerimizin öğretmenleriyle buluşmasını sağlamaktı. Biz bunu yaptık. Binaya bakmadan çadırsa çadır, konteynerse konteyner öğretmenle öğrencileri buluşturduk. Öğrenme kayıplarının telafi edilmesine yönelik tüm materyallariyle birlikte telafi programı hazırlayacağız. Öğrenme kayıplarının telafi edilmesiyle ilgili her türlü desteği vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok aktif bir şekilde katkı sağladık. İlk sıcak yemekleri meslek liselerimiz üretti. MEB tüm ekibiyle fedakar bir şekilde sahada oldu ve halen de sahadayız.

"74 bin 24 öğrenci naklini yeniden kendi iline aldırdı"

Olağanüstü koşullarda hayatı normalleştirmek için en önemli şey eğitim. Eğitimi normalleştiremeden oradaki hayatı normalleşrtiremezsiniz. Biz tm çabalarımızla amacımız gece gündüz çalıştırarak eğitimi bnormallleştirmekti. Sadece 25 tane okul yıkıldı. 465 bin vatandaşımıza okullarımızda ev sahipliği yaptık. Naklini başka illere aldıran 74 bin 24 öğrencimiz naklini tekrar kendi iline aldırmış.

"Son 20 yılın tek seferde en büyük öğretmen atamasını yaptık"

Son 20 yılın en büyük öğretmen atamasını tek seferde pazartesi günü gerçekleştirdik. 45 bin öğretmen atamasında ciddi önemli alanlarda öğretmen ataması yaptık. Öğretmen sayısı 2000'li yıllarda 500 binler civarındaydı, şuan 1 milyon 250 bine doğru gidiyor. OECD raporlarında da bu geçiyor. Türkiye, öğrenci sayısı artmasına rağmen öğrenci başına öğretmen sayısını artırdı. Atama bekleyen öğretmenlerimiz de müsterih olsun. 2023'te tekrar atama olabilir.

"Başvurusunu yapamayan 234 engelli öğretmenin ataması cuma günü yapılacak"

Biz de sizin aracılığınızla bir müjde verelim. 10-16 Mayıs tarihleri biliyorsunuz Engelliler Haftası olarak Türkiye’de etkinliklerle kutlanıyor. Yani onların yaşama erişimleriyle ilgili her türlü engelin kaldırılmasıyla ilgili bir farkındalık etkinlikleri düzenlendiği bir hafta. Bu haftada bizim bu engelli öğretmen atamasında kontenjan açmadığımız alanlar vardı; yani muhasebe ve finansman öğretmenliği en fazla bana soru bu atanamayan engelli öğretmenlerimizden bunlardan geldi. Biyomedikal cihaz teknolojisi, denetçilik, su ürünleri gibi 234 tane kontenjan açmadığımız için başvuru yapamayan, tercihte bulunamayan engelli öğretmenlerimiz vardı bunlar e-KPSS puanı olduğu halde. Bu 10 Mayıs Engelliler Haftası'nın bu güzel başlangıcı olsun. Bu öğretmenlerimizin bugün itibarıyla başvurularını alacağız, cuma günü de atayacağız.