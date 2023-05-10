Altun: Türkiye markasını güçlendirecek adımları hayata geçirdik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İletişim Modeli" programında konuştu.

Altun, konuşmasında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Türkiye İletişim Modeli programımıza hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Bu programda, kurulduğumuz günden bu yana verdiğimiz hakikat mücadelesiyle inşa etmeye çalıştığımız Türkiye İletişim Modelinin ülkemiz ve milletimiz için ne anlama geldiğini ele alacağız. Stratejik iletişim yaklaşımıyla bugüne kadar başardıklarımızı değerlendirirken, Türkiye İletişim Modelimizi daha da güçlendirecek hususları hep birlikte masaya yatıracağız. Ben programımızın hayırlı olmasını, verimli geçmesini diliyorum.

"Türkiye’nin iletişimi kurumsal bir yapıda yürütülmeye başladı"

Günümüzde iletişim alanında ulusal ve uluslararası boyutta güçlü bir performans sergilemek, tüm devletlerin önceliği haline gelmiş durumda. Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte İletişim Başkanlığını kurdu. Bu vizyoner adımla Türkiye’nin iletişimi kurumsal bir yapıda yürütülmeye başladı. Bu süreçte iletişim alanında geliştirdiğimiz muazzam kapasiteyle, gerçekleştirdiğimiz bütünlüklü ve proaktif çalışmalarla ülkemizin ciddi kazanımlar elde etmesini sağladık.

Peki, genel hatlarıyla neler yaptık? Öncelikli olarak ülkemizin kamusal iletişim stratejisini belirleme ve uygulama görevini yerine getirmeye çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği ulusal iletişim politikasını yürütmek de yine bize tevdi edilen görevlerden biriydi. Bu görevi layıkıyla ifa etme gayretinde olduk. Devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek ise bir başka sorumlu olduğumuz alandı. Hamdolsun, bu alanda da güçlü bir performans ortaya koyduk.

"Sistematik dezenformasyonla da büyük bir mücadele yürüttük"

Kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirleme, stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlama vazifelerimizi de yerine getirdik. Dünyanın dört bir yanında etkili kamu diplomasisi faaliyetleri yürüterek, uluslararası kamuoyuna ülkemizin tez ve iddialarını anlattık. Türkiye markasını güçlendirecek adımları hayata geçirdik. Birçok ülkeyle stratejik iletişim alanında iş birliklerine imza attık. Milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetme, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı verme doğrultusunda da büyük bir gayret ortaya koyduk. Elbette, yurt içinde ve yurt dışında ülkemize ve kurumlarımıza yönelik sistematik dezenformasyonla da büyük bir mücadele yürüttük. Genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığım bu başlıklar altında, yayınlardan sempozyumlara, stratejik iletişimin tüm enstrümanlarını etkili bir şekilde kullanarak bugüne kadar yüzlerce faaliyet ve çalışma gerçekleştirdik.

"Çabalarımızı Türkiye İletişim Modeli olarak kurumsallaştırdık"

Öte yandan bağlı kurumlarımız TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumunun imkan ve kapasitesini ulusal iletişim politikamız doğrultusunda yönetmeye gayret ettik. Medyadan akademiye, iletişimin tüm paydaşlarıyla kapsayıcı bir ekosistem kurmaya çalıştık. Esasında iletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik. Bu doğrultudaki bütün çabalarımızı Türkiye İletişim Modeli olarak kurumsallaştırdık.

Bugün nasıl ki Türkiye’nin özgün ekonomi modelinden, özgün savunma sanayii modelinden, özgün sağlık sistemi modelinden, özgün insani yardım modelinden bahsediyorsak, aynı şekilde ülkemize mahsus bir iletişim modeline de imza atmış olmakla iftihar ediyoruz. Hiç kuşkusuz, Türkiye İletişim Modelimizin başarılı bir şekilde işletilmesinde kıymetli çalışma arkadaşlarımın her birinin büyük emeği, desteği, özverisi, gayreti var. Ben bugüne kadarki tüm çalışmalarımızda ortaya koydukları çok değerli katkılar için bütün mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar… Allah hepsinden razı olsun.

"Bağlı kaldığımız temel ilke ise her zaman hakikat oldu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak yürüttüğümüz bütün bu faaliyetlerimizde bağlı kaldığımız temel ilke ise her zaman hakikat oldu. Hakikatin bu derece tahrif edildiği; yalanın, çarpıtmanın öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde biz hem kendi halkımıza hem de dünya kamuoyuna doğruyu, gerçeği, hakikati anlatmanın peşinde olduk. Elbette, içeride ve dışarıda birilerinin sistematik yalan çarklarına çomak soktuğumuzda ve dezenformasyon tezgahlarını yerle bir ettiğimizde doğrudan saldırılara da maruz kaldık. Ama hiçbirine aldırmadık, aldırmıyoruz. Bir an olsun geri durmadık, durmuyoruz.

Biz her zaman bütün gücümüzle hakikati savunduk, hakikati anlattık. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizde ve dünyada yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesinden güç aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması için var gücümüzle çalıştık. Yine kendisinin çağrısını yaptığı “iletişim seferberliği” ile Türkiye’nin sesini daha fazla duyurma gayretinde olduk. Bu seferberlik, hiç kuşkusuz, sistematik dezenformasyonla mücadele etmekten Türkiye markasını güçlendirmeye, afet ve kriz iletişimini yönetmekten kamu diplomasisi faaliyetleri gerçekleştirmeye uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

"Türkiye Yüzyılını aynı zamanda iletişimin yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Bundan sonra da nerede yalan varsa, nerede dezenformasyon yapılıyorsa, nerede terör propagandası yapılıyorsa, nerede dijital zorbalık yapılıyorsa, nerede karalama kampanyaları yürütülüyorsa, nerede medya emperyalizmi kurulmaya çalışılıyorsa, karşısında biz olacağız. Bütün kurumsal kapasitemizle temiz ve güvenli iletişim ortamının tesisi için yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, Türkiye Yüzyılını aynı zamanda iletişimin yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, Türkiye Yüzyılının alametifarikalarından biri olacak. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, bu alanda tüm dünyada iz bırakacak güçlü bir model olacak. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, hakikat krizine karşı güçlü bir çıpa vazifesi görecek. İnanıyoruz ki Türkiye İletişim Modeli, insan merkezli, temiz ve hakkaniyetli bir iletişimi mümkün kılacak.

Her zaman ve her koşulda Türkiye’nin itibarını korumak ve yükseltmek en önemli çabamız olmaya devam edecek. Çünkü görüyoruz ki iletişim alanında güçlü bir şekilde varlık göstermek, artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalar, iletişimin de asli bir unsur olarak görülmek zorunda olduğu çok boyutlu mekanizmalar tasarlamak gerektiğini bizlere gösteriyor. Bunun için değişen koşullara göre kurumsal kapasitemizi artırma, insan kaynağımızı güçlendirme, teknik altyapımızı geliştirme adımlarının devam etmesi gerekiyor.

Geldiğimiz noktada şunu çok açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz: Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gibi bir kurumun icra ettiği fonksiyonunun önemini görmüştür. İçeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propagandaların bertaraf edilmesinden CİMER aracılığıyla devlet-millet ilişkisini güçlendiren hizmetler sunulmasına… Sistematik dezenformasyonla mücadele edilmesinden afet ve kriz iletişiminin koordinasyonuna… Birçok boyutta geliştirdiğimiz kurumsal kapasitenin sağladığı imkanlara, faydalara hep birlikte şahitlik ettik.

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize yaptıkları vizyoner liderlik için, çalışmalarımıza verdikleri destekler ve teşvikler için şükranlarımı arz ediyorum. Hep birlikte sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz bu kurumu bundan sonra daha da ileri taşıyacağımıza şüphe duymuyorum. Ben bu program vesilesiyle, Türkiye İletişim Modeli kitabımızı sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Bu kitap, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın hakikat peşindeki 5 yılının bir özetini içeriyor. Bu dönem boyunca gerçekleştirilen her bir projenin, her bir faaliyetin arkasında yoğun bir gayret olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kez daha tüm bu çalışmalardaki muazzam emekleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığındaki meslektaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Merkez, taşra ve yurt dışı birimlerindeki bütün çalışma arkadaşlarımı başarılı hizmetleri için tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte kritik bir kurumda göreve yapma fırsatı verdiği için Rabbime hamd ediyorum. Programımızın hayırlı olmasını diliyor… Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.