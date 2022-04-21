Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis Valiliğindeki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Kilis'teki okul yapım ve güçlendirmeleri dahil olmak üzere yatırım bütçesinin 130 milyon lira olduğunu hatırlattı.

Değerlendirme toplantısında 470 milyon liralık ilave yatırım kararı aldıklarını ifade eden Özer, "Kilis'teki 130 milyon lira yatırımı 600 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz. Mevcut yatırımı yaklaşık 4 kat artırmış bulunuyoruz" dedi.

"Kilis'e 24 derslikli 2 lise yapmayı planladık"

Bu dönemde en fazla ağırlık verdikleri konunun okul öncesi eğitim ve buna erişimin artırılması olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Okul öncesindeki 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamasına yaklaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun için bu sene 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. İllere gittiğimizde en fazla yatırım yaptığımız alanların başında okul öncesi eğitim, anaokulları geliyor ve Kilis'te de aynısı oldu. Kilis'e mevcut anaokullarına ilave olarak 11 yeni anaokulu yapma kararı aldık. Bunlar ağırlıklı olarak merkezde. İlave yatırımlarda 24 derslikle 3 tane yeni ilkokul yapma kararı aldık, 4 derslikli 4 ortaokul inşallah yapacağız. Bunlara ilaveten 24 derslikli 2 lise yapmayı planladık."

Özer, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a teşekkür ederek, Kilis Belediyesinin yaklaşık 8 dönümlük iki parça araziyi Milli Eğitim Bakanlığına vereceğini ve birisine özel eğitim kampüsü yapılacağını dile getirdi.

"Kilis için bugün hakikaten çok bereketli bir gün oldu"

Kentte okulların yapımına ilaveten okul çatı onarımı ve diğer ihtiyaçlarına 15 milyon lira yatırımın Kilis'e gönderileceğini belirten Özer, şöyle devam etti:

"İhtiyaç durumunda bu rakamları artıracağız. Bir de spor salonuyla ilgili bir okulumuzun yanında bir ihtiyaç olduğu belirtildi.ve burada da 10 milyonluk bir yatırım yapmış olacağız. Kilis için bugün hakikaten çok bereketli bir gün oldu. Bugün Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz hızlı şekilde yazıları Bakanlığımıza gönderecekler, karara bağladığımız tüm yatırımların gereken ödenekleri Kilis'e ulaştırılmış olacak. İnanıyorum ki bu yatırımlarla Kilis'in mevcut eğitim kalitesi çok daha iyi noktalara gelecektir. Tabi bu bitmeyecek okullarımız, hem demografik yapıdaki hareketlilikten dolayı hem de mevcut yapıların bakım ve onarım ile yeni okul ihtiyaçlarından dolayı ihtiyaçlar sürekli değişkenlik arz edecek. Önümüzdeki dönemlerde geldiğimizde inşallah Kilis'e mevcut yatırımlara ilaveten yeni ilave yatırımlar verebilme imkanımız olur. Sınırda olan bir ilimiz olması hasebiyle çok daha kritik bir önemi sahip olan bir ilimiz."

Bakan Özer, buradaki konuşmasının ardından Kilis Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ramazan ile görüştü.