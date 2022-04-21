Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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