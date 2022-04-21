Emine Erdoğan, AB Komisyonu Çevre Sorumlusu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AB Komisyonu Çevre Sorumlusu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmede Sıfır Atık projesi ve çevre konusunda uluslararası iş birliğine değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AB Komisyonu Çevre Sorumlusu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştü.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"AB Komisyonu Çevreden Sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans
ile bir araya geldik. Sıfır Atık projemizi anlattık. Çevre konusunda uluslararası iş birliğinin önemine değindik. Dip deniz temizliğinden çevreci tarım tekniklerine kadar çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk."
AB Komisyonu Çevreden Sorumlu Başkan Yardımcısı @TimmermansEU ile bir araya geldik.#SıfırAtık projemizi anlattık. Çevre konusunda uluslararası işbirliğinin önemine değindik. Dip deniz temizliğinden çevreci tarım tekniklerine kadar çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/w4rmYIRWtU— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 21, 2022
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