Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AB Komisyonu Çevre Sorumlusu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştü.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AB Komisyonu Çevreden Sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans

ile bir araya geldik. Sıfır Atık projemizi anlattık. Çevre konusunda uluslararası iş birliğinin önemine değindik. Dip deniz temizliğinden çevreci tarım tekniklerine kadar çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk."