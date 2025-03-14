Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının bayramını ALO 184 hattı üzerinden kutladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun siz değerli sağlık çalışanlarımıza '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı var. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattımızı arayarak mesajınızı dinleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

"Bu kutsal görevi fedakarlıkla yürüten meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum"

Memişoğlu'nun sesli mesajını dinleyen sağlık çalışanlarının görüntülerine yer verilen paylaşımda, Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarına, "Değerli çalışma arkadaşım, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu kutsal görevi adanmışlık ve fedakarlıkla yürüten meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." diyerek seslendi.