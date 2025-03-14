Bakan Fidan: Suriye'de özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz

Bakan Fidan, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin bölgede "zulmü ve tarihsel haksızlığı" gidermesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem." dedi.

Bölgenin "çok çektiğini" belirten Fidan, "Artık 21. yüzyıldayız. Herkesin mutluluğu, refahı yaşadığı bir coğrafyada, dünyada bizim burada hala sınırımızın yanı başında silahların kan kusması kabul edilebilir bir şey değil." diye konuştu.

Fidan, Suriye'deki Kürtlere eşitlik haklarının verilmesinin terör örgütü PKK/YPG'nin dile getirdiği güçlü yerel yönetim ya da otonomi taleplerinin bir uzantısı gibi değerlendirilmesine ilişkin soruya, "Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin büyük bir ülke olduğunu belirten Fidan, "Ben böyle bir anlayışın olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Suriye'deki yönetiminde böyle bir anlayışı yok. Oradaki talebin de ben bu yönde olacağını da düşünmüyorum." diye konuştu.

"Yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi"

Bakan Fidan, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) Suriye'deki yeni yönetimle anlaşmaya iten faktörlere ilişkin soruya, "Esas itibariyle bizim en başta dediğimiz şey şuydu 8 Aralık'tan itibaren biliyorsunuz, yeni Suriye yönetiminin YPG işgaline ve korsanlara son verecek inisiyatifi ele alması gerekiyor. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da ilk baştan çizdiği strateji buydu." dedi.

Bakan Fidan, (Şara ile Abdi arasında imzalanan anlaşma) "Yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli." diye konuştu.

Bunun tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Fidan, "Yani Suriye'deki yeni yönetimin Suriye'deki Kürtlere eşitlik haklarını vererek buradan zulmü ve tarihsel haksızlığı artık gidermesi önemli." ifadesini kullandı.

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etrafında oluşan dengelere işaret ederek, "Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor. Başından beri Türkiye'nin dillendirdiği cümleler bugün ABD tarafından dillendiriliyor." dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması çağrısı

Fidan, İmralı'dan yapılan terör örgütü PKK'nın silah bırakması çağrısına işaret ederek, "Yapılan çağrıya kulak verilmeli, tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt bunu zemin olarak alıp kendini feshetme sürecini başlatmalı." şeklinde konuştu.

"Örgütün dışarıda liderlik görevini yürüten kadrolarının" belli bir noktaya kadar talimat verme imkanı olduğuna fakat bazı kararları alamadığına değinen Fidan, "Kurucu iradenin bu türden bir talimat vermesi önemli." açıklamasını yaptı.

Fidan, DEM Parti'nin uzun yıllardır vesayet altında olduğunu ve siyaset yapamadığını belirterek, "Örgütün silahlı terör unsurlarının vesayeti altında siyaset yapmaya çalışan bir unsur var. Burada hiçbir zaman için gerçek bir siyasi dilin, gerçek bir siyasi problemin, metodun ortada olduğunu yüzde 100 söylemek mümkün olmuyor." diye konuştu.

Çağrının siyasi vesayetten de kurtulma açısından önemli olduğunu dile getiren Fidan, "Bu fırsat penceresini değerlendirirlerse, Türkiye ve bölge için açılım olur. Başkaları aklını çelerse, 2013'te çeldikleri gibi, kendi bilecekleri iş, biz her türlü senaryoya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın güvenlik mimarisi

Bakan Fidan, 2007-2008 yıllarında Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) alınsaydı, İngiltere'nin muhtemelen AB'den çıkmamış olacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'nin ve İngiltere'nin, AB'nin içerisinde olduğu yapı ister istemez kendi dış politika ve dış güvenlik mimarisini de daha erkenden ortaya çıkaracaktı." dedi.

Avrupalı liderlerin, dünyanın birkaç çekim alanına bölünmesi durumunda ne yapacağı konusunda kafa karışıklığı yaşadığını anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin, Avrupa'nın belli ülkelerinin, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir yapının bölgede kendi çekim merkezini oluşturması gayet mümkün. Bu kabiliyet var, imkan var. Bu sadece bir irade koyup peşinden gitmeyle alakalı bir konu."

Fidan, Avrupa siyasetinin tarihsel kökenlerine bakıldığında Avrupalılar açısında hiçbir şeyin basit olmadığını kaydetti.