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Gündem
TRT Haber 14.03.2025 21:34

Fahrettin Altun: Gazze için şimdi dayanışma zamanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun: Gazze için şimdi dayanışma zamanı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşananların, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

Türkiye'nin, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam ettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşananlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınıyor. Bombardıman altındaki masum siviller, yıkılan şehirler ve her geçen gün derinleşen insani dram…

 

"Uluslararası toplum bu adaletsizliğe dur demelidir"

Türkiye olarak, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Filistin davasını uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunuyor, Gazze halkının sesi olmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu zulme karşı sessiz kalmak, insanlığın vicdanını kaybetmesi demektir. Uluslararası toplum, artık sorumluluk almalı, bu adaletsizliğe dur demelidir.

Gazze için şimdi dayanışma zamanı" 

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AFAD Fahrettin Altun Gazze İletişim Başkanlığı
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