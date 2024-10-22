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Gündem
AA 22.10.2024 09:48

Bakan Memişoğlu: Özel sağlık tesislerinde yeniden bir yapılanmaya gideceğiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu, özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceklerini, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceklerini açıkladı.

Bakan Memişoğlu: Özel sağlık tesislerinde yeniden bir yapılanmaya gideceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'nda gündemdeki 'yenidoğan' çetesine dair açıklamalarda bulundu.

27 Mart'ta CİMER'e şikayetlerin başvuru oluşturulduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak 27 Mart 2023'te olayla ilgili CİMER'e bir ihbar geliyor. Elimizde somut deliller olması için 5 Mayıs'ta emniyeti devreye soktu. Emniyette 20 Haziran 2023'te Cumhuriyet başsavılığından teknik ve fiziki takip ve telefon dinlenmesi için izin alıyor. Bu süreçte yaklaşık 300 kişi dinlendi.

"25 Eylül'de olağanüstü denetim yaptık"

Emniyet ile hep işbirliği içinde çalışıldı. Bebeklerle ilgili şüpheden bahsedildiğinde hemen bizim arkadaşlarımıza 'denetime çıkın' deniliyor. Bizim ekiplerimiz de 25 Eylül'de nereye gidileceği bildirilmeden denetime çıkılıyor. 28 Eylül'de de onların üzerine düştüğümüz belli olmasın diye komisyon oluşturduk."

Bakan Memişoğlu, özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceklerini, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceklerini de duyurdu.

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Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
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