Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16'ncı BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak

Siyasi birliktelik yerine ekonomik dayanışmayı hedefliyor, küresel ekonomik düzene alternatif oluşturuyor.

Üyeler arasındaki ticarette, yerel para birimlerinin kullanılmasını hedefliyor.

BRICS, 16'ncı kez liderleri buluşturuyor.

Bu yılki BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ekim'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Birliğin genişlemesi konusunun yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklar da gündem maddeleri arasında.

BRICS grubunun etki alanı genişledi

Türkiye'nin de ilgisinin giderek arttığı oluşum, 2010 yılında kuruldu. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucusu olduğu BRICS yıllar içinde genişledi. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de oluşumun üyeleri arasında yer aldı.

BRICS, G7'nin rakibi konumunda

10 üyeye ulaşan BRICS ülkelerinin nüfusu da yaklaşık 3,5 milyar. Bu, dünya nüfusunun yüzde 45'i demek. BRICS ülkeleri dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 25'ini kapsıyor. Dünyadaki ham petrolün yüzde 44'ünü de BRICS ülkeleri üretiyor.

Bu özellikleriyle BRICS, Batılı güçlerin oluşturduğu G7'nin jeopolitik rakibi sayılıyor. Çok kutuplu düzene geçişte gelişmekte olan ülkeleri temsil ediyor.