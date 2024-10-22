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Gündem
TRT Haber 22.10.2024 05:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugün yoğun bir program bekliyor. Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.Toplantı saat 14'te başlayacak.

Erdoğan'ın parti teşkilatına hitabı sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.

Büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak.

Bu çerçevede sırasıyla, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van De Velde'yi, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan'ı, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski'yi ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul edecek.  

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