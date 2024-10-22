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Gündem
TRT Haber 22.10.2024 09:11

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 530 milyonluk uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri narkotik operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Son olarak gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 530 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 530 milyonluk uyuşturucu madde ele geçirildi

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen tır mercek altına alındı.

Yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla yapılan detaylı arama sonucunda tır dorsesinin taban kısmına gizlenmiş vaziyette 160 şeffaf poşet halinde yaklaşık 180 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza’dan tarihi yakalama

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tır risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ekiplerce yakın takibe alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucu x-ray tarama sistemine sevk edilen aracın yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 107 paket halinde, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak yaklaşık 120 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 530 milyonluk uyuşturucu madde ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 95 kilogram metamfetamin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleşti. 

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yakın takibe aldığı tır üzerinde yapılan detaylı arama sonucunda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yapıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen tır cinsi araç mercek altına alındı.

Nargile tütünü cinsi eşya ile harmanlanmış vaziyette yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

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