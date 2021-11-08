Murat Kurum, Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Bahodur Sheralizoda ile görüştü.

İskoçya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konferans kapsamında Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Bahodur Sheralizoda ile görüştü.

Bakan Kurum görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "2053 vizyonlu net sıfır hedefi"ni içeren yeşil dönüşüm hareketine vurgu yaptı, iki ülke arasında gerçekleştirilmesi planlanan Sıfır Atık Konferansı'nın bu alandaki çalışmaları güçlendireceğini belirtti.

Çevre alanında iş birliği anlaşması

Kurum, Türkiye ile Tacikistan arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Tacikistan Çevre Koruma Bakanı da Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından başlatılan, 2025 yılının "Uluslararası Buzul Yılı" ilan edilmesi konusundaki çabalarına destek istedi.

