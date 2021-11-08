Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan İranlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın COVID-19 testinin "pozitif" çıktığını bildirmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İran Koronavirüs Mevlüt Çavuşoğlu
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