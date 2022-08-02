Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacağını belirterek, "inşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." dedi.
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Etiketler: Murat Kurum Son Dakika
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