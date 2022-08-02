Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.
MSB şehit haberini duyurmuştu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Sofioğlu'nun araç kazasında şehit olduğu duyuruldu.
Sofioğlu'nun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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