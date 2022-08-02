Dünya, maymun çiçeği virüsünün tehdidi altında. Peki, ilk vakanın 30 Haziran'da görüldüğü Türkiye'de tablo nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum ilan ettiği virüsle ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok" diye konuştu.

"Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum"

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye için endemi ya da pandemi riski taşımadığını hatırlatarak sözü koronavirüs salgınına getirdi:

"Koronavirüs salgınında ortaya çıkan ilk varyantlar daha güçlü ve hasar vericiydi. Omicron varyantı ise daha bulaşıcı ancak hastalarda hafif seyrediyor. Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız."

Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik 15 Ağustos'ta devrede

Bakan Koca'nın gündeminde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar da vardı. Koca, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" dedi.