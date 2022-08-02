Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimi engellendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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