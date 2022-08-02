İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı teröristlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi.



En fazla AB uyruklular sınır dışı edildi

Sınır dışı edilen yabancı teröristlerin uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1109 yabancı terörist sınır dışı edildi.



Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95, 2021 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 69 yabancı terörist ülkesine geri gönderilirken, bu yılın yedi aylık döneminde ise 6 Avrupa Birliği ülkesinden 20 yabancı terörist de sınır dışı edildi.

2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı teröristlerden ilk 8 uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç, Avusturya oldu.